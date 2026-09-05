Трамп может дорого за это заплатить: республиканец предупредил о последствиях политики в отношении России

Дональд Трамп продолжает делать ставку на контакты с Москвой, несмотря на действия Кремля в Украине и его поддержку Ирана. В Республиканской партии такая политика вызывает все большее беспокойство, особенно в преддверии выборов, где отношение американцев к помощи Украине может иметь значение.

Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала заявил, что дальнейшие заигрывания Трампа с Россией могут дорого обойтись не только ему лично, но и всей партии. По его оценке, первым серьезным последствием может стать поражение республиканцев на выборах, после чего политические риски для самого Трампа будут только расти.

Политика в отношении Москвы может дорого обойтись республиканцам

Большинство американцев поддерживают помощь Украине, поэтому отношение Трампа к России может напрямую влиять и на позиции Республиканской партии перед выборами. При этом Москва продолжает войну против Украины, а Путин открыто говорит о дальнейшей помощи Ирану, что только усиливает противоречие между действиями Кремля и попытками Вашингтона поддерживать с ним диалог.

Путин своими действиями в Украине и помощью Ирану постоянно плюет Трампу в лицо, а Трамп делает вид, будто этого не замечает. Вот это больше всего и настораживает,

– заявил Пинкус.

Дополнительную тревогу вызывает возвращение "челночной дипломатии" с участием Виткоффа и Кушнера. Параллельно Трамп заявляет о желании поддерживать контакты со всеми даже после вопросов об участии российского министра финансов Антона Силуанова в саммите G20, тогда как внутри его команды звучит гораздо более жесткая позиция в отношении Москвы.

Если он и дальше будет заигрывать с теми, кому место на скамье подсудимых, это может стать последней каплей, которая решит его судьбу. Начнется все с поражения нашей партии на выборах, а дальше на его голову могут посыпаться уголовные дела одно за другим,

– предупредил член Республиканской партии.

На Трампа пытаются давить всеми доступными политическими средствами, чтобы он изменил подход к Кремлю.

Пинкус объяснил риски политики Трампа в отношении России: смотрите видео