Член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу заявив, що подальше загравання Трампа з Росією може дорого обійтися не лише йому особисто, а й усій партії. За його оцінкою, першим серйозним наслідком може стати поразка республіканців на виборах, після чого політичні ризики для самого Трампа лише зростатимуть.

Політика щодо Москви може дорого обійтися республіканцям

Більшість американців підтримують допомогу Україні, тому ставлення Трампа до Росії може безпосередньо впливати й на позиції Республіканської партії перед виборами. Водночас Москва продовжує війну проти України, а Путін відкрито говорить про подальшу допомогу Ірану, що лише посилює суперечність між діями Кремля та спробами Вашингтона зберігати з ним діалог.

Путін своїми діями в Україні й допомогою Ірану постійно плює Трампу в обличчя, а Трамп робить вигляд, ніби цього не помічає. Оце найбільше й насторожує,

– заявив Пінкус.

Додаткове занепокоєння викликає повернення "човникової дипломатії" за участю Віткоффа та Кушнера. Паралельно Трамп заявляє про бажання підтримувати контакти з усіма навіть після запитань про участь російського міністра фінансів Антона Силуанова в саміті G20, тоді як усередині його команди звучить значно жорсткіша позиція щодо Москви.

Якщо він і далі буде загравати з тими, чиє місце на лаві підсудних, це може стати останньою краплею, яка вирішить його долю. Почнеться все з поразки нашої партії на виборах, а далі на його голову можуть посипатися кримінальні справи одна за одною,

– попередив член Республіканської партії.

На Трампа намагаються тиснути всіма доступними політичними засобами, щоб він змінив підхід до Кремля.

Пінкус пояснив ризики політики Трампа щодо Росії: дивіться відео