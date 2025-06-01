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Колонка написана в соавторстве с Ван Яцяном – научным сотрудником Школы государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура.

Как происходило цифровое развитие Китая и США

Движущей силой этой тенденции является ряд политик, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Президентство Трампа знаменует собой резкий разрыв с обязательством по открытости, которое десятилетиями лежало в основе технологического лидерства Америки. Меры, направленные на возвращение инноваций в США, могут обернуться бумерангом и в конечном итоге проложить путь к доминированию Китая.

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Эволюция цифровой экономики может дать определенное представление о том, как будет развиваться сегодняшняя гонка искусственного интеллекта на фоне политики Трампа. В 1990-х годах США возглавили интернет-революцию, доминируя в ключевой фазе "от нуля до единицы", быстро перенося инновации из лаборатории на рынок.

Это подпитывало то, что многие в то время называли "новой экономикой", которая характеризуется быстрым ростом, увеличением производительности и низкой инфляцией. Китай, сначала последователь, позже внес чрезвычайный динамизм в цифровую экономику, масштабируя собственные инновационные технологии.

Цифровое развитие Китая проходило в три этапа.

Первый этап был копированием и подражанием . С середины 1990-х до начала 2000-х годов китайские фирмы подражали американские модели, запуская веб-порталы и онлайн-сервисы, что привело к взрывному росту количества пользователей.

Второй этап – локализация и совершенствование . По мере развития цифровой экосистемы Китая между 2005 и 2015 годами, китайские технологические компании начали использовать свое глубокое понимание отечественных пользователей и рыночных условий для улучшения своих услуг. Такие платформы, как WeChat и Taobao, не только адаптировали американские концепции, но и развивали их и в конце концов превзошли на китайском рынке западные аналоги, такие как WhatsApp и eBay.

Третий этап ознаменовался прорывными инновациями. В течение последнего десятилетия китайские технологические компании перешли от имитации к инновациям, вводя новые цифровые модели и обгоняя иностранных конкурентов. Самым успешным примером является TikTok от ByteDance, который вывел Китай на передовую онлайн-культуры, изменил социальные сети и заставил американские фирмы, такие как Meta, догонять.

Эта динамика уже очевидна в таких отраслях, как возобновляемая энергетика и электромобили (EV), а искусственный интеллект не станет исключением. После запуска ChatGPT в конце 2022 года, который, возможно, ознаменовал переход ИИ в эру массового внедрения, Китай быстро продемонстрировал свою способность копировать западные модели.

Выпуск DeepSeek в январе сигнализировал о вступлении Китая на этап локализации и совершенствования, поскольку модель R1 компании была в 30 – 50 раз дешевле в использовании, чем модель OpenAI. К февралю разрыв в производительности между лучшими китайскими и американскими моделями сократился до 1,7%, по сравнению с 9,3% в 2024 году.

ChatGPT понадобилось два месяца, чтобы достичь 100 миллионов активных пользователей, а DeepSeek достиг этой отметки всего за 7 дней.

Преимущества Китая

Одним из ключевых преимуществ Китая является его большой резерв инженерных талантов. Страна ежегодно выпускает в четыре раза больше выпускников STEM-специальностей, чем США. Помимо огромных размеров, этот "инженерный дивиденд" отражает сильную трудовую этику и прагматичный образ мышления, направленный на сложную, практическую оптимизацию, что демонстрирует системная архитектура DeepSeek.

Имея более 1 миллиарда интернет-пользователей и разнообразную промышленную базу, Китай также предлагает беспрецедентные условия для развертывания, тестирования и совершенствования программ искусственного интеллекта.

На Китай приходится почти 30% мирового производства, генерирующего огромные объемы данных. Только в 2019 году его производственный сектор произвел 1 812 петабайтов данных, мы оцениваем, что в 2024 году этот показатель достиг 2 435 петабайтов.

Энергетика является еще одним критическим фактором. В 2023 году Китай произвел примерно 9 456 тераватт-часов электроэнергии – 32% от мирового объема. Китай вдвое превышает производство в США, что дает ему значительное преимущество в обеспечении питанием крупных центров обработки данных, необходимых для широкого внедрения ИИ.

Как политика Трампа вредит США

Позиции Америки в гонке за ИИ еще больше подрываются из-за сокращения Трампом финансирования исследований и иммиграционных ограничений. Например, в феврале администрация Трампа уволила 170 сотрудников Национального научного фонда, включая экспертов по ИИ, и предложила сократить бюджет агентства более чем на 50%.

Эти сокращения – вместе с задержкой финансирования Национальных институтов здравоохранения и замораживанием примерно 2,2 миллиарда долларов федеральных грантов Гарвардскому университету – рискуют остановить фундаментальные исследования и помешать инновациям в сфере ИИ. Между тем ограничительная иммиграционная политика, вероятно, усложнит для США привлечение и удержание талантов со всего мира.

Потенциально это может спровоцировать обратный отток мозгов, поскольку квалифицированные китайские работники технической отрасли возвращаются домой, чтобы занять хорошо оплачиваемые должности в развивающемся секторе.

Хотя администрация Трампа поддерживала масштабные инфраструктурные инициативы, такие как Stargate – предложенный центр обработки данных с искусственным интеллектом стоимостью 500 миллиардов долларов, который должны построить OpenAI, Oracle и SoftBank, – такие проекты рискуют усилить доминирование крупных технологических компаний и подавить инновации, необходимые для достижения трансформационных технологических прорывов.

Но более глубокая проблема заключается в отходе Америки от экономической открытости. Поскольку американские компании, такие как OpenAI, становятся все более закрытыми, китайские фирмы переходят на стратегии открытого кода. Пока торговая и иммиграционная политика Трампа отпугивает мировые таланты и международных партнеров, Китай активно продвигает свои недорогие модели искусственного интеллекта торговым партнерам.

Китай, несомненно, сталкивается с собственными внутренними вызовами, которые усиливаются торговыми ограничениями США, ограничивающими его доступ к передовым полупроводникам. Во внутренней сфере китайские политики должны найти деликатный баланс между поощрением инноваций и обеспечением строгого контроля за данными. Но хотя ни одна из сторон не имеет легкого пути к доминированию в области ИИ, повестка дня Трампа по MAGA может непреднамеренно помочь Китаю снова стать великим.