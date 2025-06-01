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Колонка написана у співавторстві з Ван Яцяном – науковим співробітником Школи державної політики імені Лі Куан Ю Національного університету Сінгапуру.

Як відбувався цифровий розвиток Китаю та США

Рушійною силою цієї тенденції є низка політик, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа. Президентство Трампа знаменує собою різкий розрив із зобов'язанням щодо відкритості, яке десятиліттями лежало в основі технологічного лідерства Америки. Заходи, спрямовані на повернення інновацій до США, можуть обернутися бумерангом і зрештою прокласти шлях до домінування Китаю.

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Еволюція цифрової економіки може дати певне уявлення про те, як розвиватимуться сьогоднішні перегони штучного інтелекту на тлі політики Трампа. У 1990-х роках США очолили інтернет-революцію, домінуючи у ключовій фазі "від нуля до одиниці", швидко переносячи інновації з лабораторії на ринок.

Це підживлювало те, що багато хто на той час називав "новою економікою", яка характеризується швидким зростанням, збільшенням продуктивності та низькою інфляцією. Китай, спочатку послідовник, пізніше вніс надзвичайний динамізм у цифрову економіку, масштабуючи власні інноваційні технології.

Цифровий розвиток Китаю проходив у три етапи.

Перший етап був копіюванням та наслідуванням . З середини 1990-х до початку 2000-х років китайські фірми наслідували американські моделі, запускаючи вебпортали та онлайн-сервіси, що призвело до вибухового зростання кількості користувачів.

Другий етап – локалізація та вдосконалення . У міру розвитку цифрової екосистеми Китаю між 2005 і 2015 роками, китайські технологічні компанії почали використовувати своє глибоке розуміння вітчизняних користувачів та ринкових умов для вдосконалення своїх послуг. Такі платформи, як WeChat та Taobao, не лише адаптували американські концепції, а й розвивали їх і зрештою перевершили на китайському ринку західні аналоги, такі як WhatsApp та eBay.

Третій етап ознаменувався проривними інноваціями. Протягом останнього десятиліття китайські технологічні компанії перейшли від імітації до інновацій, запроваджуючи нові цифрові моделі та обганяючи іноземних конкурентів. Найуспішнішим прикладом є TikTok від ByteDance, який вивів Китай на передову онлайн-культури, змінив соціальні мережі та змусив американські фірми, такі як Meta, наздоганяти.

Ця динаміка вже очевидна в таких галузях, як відновлювана енергетика та електромобілі (EV), а штучний інтелект не стане винятком. Після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року, який, можливо, ознаменував перехід ШІ в еру масового впровадження, Китай швидко продемонстрував свою здатність копіювати західні моделі.

Випуск DeepSeek у січні сигналізував про вступ Китаю на етап локалізації та вдосконалення, оскільки модель R1 компанії була в 30 – 50 разів дешевшою у використанні, ніж модель OpenAI. До лютого розрив у продуктивності між найкращими китайськими та американськими моделями скоротився до 1,7%, порівняно з 9,3% у 2024 році.

ChatGPT знадобилося два місяці, щоб досягти 100 мільйонів активних користувачів, а DeepSeek досяг цієї позначки лише за 7 днів.

Переваги Китаю

Однією з ключових переваг Китаю є його великий резерв інженерних талантів. Країна щорічно випускає в чотири рази більше випускників STEM-спеціальностей, ніж США. Окрім величезних розмірів, цей "інженерний дивіденд" відображає сильну трудову етику та прагматичний спосіб мислення, спрямований на складну, практичну оптимізацію, що демонструє системна архітектура DeepSeek.

Маючи понад 1 мільярд користувачів Інтернету та різноманітну промислову базу, Китай також пропонує безпрецедентні умови для розгортання, тестування та вдосконалення програм штучного інтелекту.

На Китай припадає майже 30% світового виробництва, що генерує величезні обсяги даних. Тільки у 2019 році його виробничий сектор виробив 1 812 петабайтів даних, ми оцінюємо, що у 2024 році цей показник досяг 2 435 петабайтів.

Енергетика є ще одним критичним фактором. У 2023 році Китай виробив приблизно 9 456 терават-годин електроенергії – 32% від світового обсягу. Китай вдвічі перевищує виробництво у США, що дає йому значну перевагу в забезпеченні живленням великих центрів обробки даних, необхідних для широкого впровадження ШІ.

Як політика Трампа шкодить США

Позиції Америки в перегонах за ШІ ще більше підриваються через скорочення Трампом фінансування досліджень та імміграційні обмеження. Наприклад, у лютому адміністрація Трампа звільнила 170 співробітників Національного наукового фонду, включаючи експертів зі ШІ, та запропонувала скоротити бюджет агентства більш ніж на 50%.

Ці скорочення – разом із затримкою фінансування Національних інститутів охорони здоров'я та заморожуванням приблизно 2,2 мільярда доларів федеральних грантів Гарвардському університету – ризикують зупинити фундаментальні дослідження та перешкодити інноваціям у сфері ШІ. Тим часом обмежувальна імміграційна політика, ймовірно, ускладнить для США залучення та утримання талантів з усього світу.

Потенційно це може спровокувати зворотний відтік мізків, оскільки кваліфіковані китайські працівники технічної галузі повертаються додому, щоб зайняти добре оплачувані посади в секторі, що розвивається.

Хоча адміністрація Трампа підтримувала масштабні інфраструктурні ініціативи, такі як Stargate – запропонований центр обробки даних зі штучним інтелектом вартістю 500 мільярдів доларів, який мають побудувати OpenAI, Oracle та SoftBank, – такі проєкти ризикують посилити домінування великих технологічних компаній та придушити інновації, необхідні для досягнення трансформаційних технологічних проривів.

Але глибша проблема полягає у відході Америки від економічної відкритості. Оскільки американські компанії, такі як OpenAI, стають дедалі закритішими, китайські фірми переходять на стратегії відкритого коду. Поки торгівельна та імміграційна політика Трампа відлякує світові таланти та міжнародних партнерів, Китай активно просуває свої недорогі моделі штучного інтелекту торговим партнерам.

Китай, безсумнівно, стикається з власними внутрішніми викликами, які посилюються торгівельними обмеженнями США, що обмежують його доступ до передових напівпровідників. У внутрішній сфері китайські політики повинні знайти делікатний баланс між заохоченням інновацій та забезпеченням суворого контролю за даними. Але хоча жодна зі сторін не має легкого шляху до домінування в галузі ШІ, порядок денний Трампа щодо MAGA може ненавмисно допомогти Китаю знову стати великим.