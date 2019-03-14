Политика Путина противоречит национальным интересам России, – экс-заместитель госсекретаря США
Агрессивная политика президента России объединила Украину и сплотила общественное мнение в вопросах евроатлантической интеграции страны.
Экс-заместитель Государственного секретаря США Дэвид Кремер сказал, что Путин генерировал большую поддержку при вступлении Украины в НАТО среди укринцев, чем могли достичь украинские лидеры, пишет Укринформ.
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Кремер считает, что именно президент РФ смог достичь реакции в Украине, которая противоречит российским интересам, или интересам самого Путина.
Путин настроил против себя самого соседа,
– отметил Дэвид Кремер.
Политолог добавил, что национальным интересам России не отвечает дестабилизация Украины. В эти интересы также не входит продвижение Украины ближе к Западу.
"Путин больше всего опасается переноса в Россию украинских общественных движений. Но интересы президента РФ не всегда совпадают с национальными интересами России", – подчеркнул Дэвид Кремер.
К слову, Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину оккупации полуострова. Эта годовщина приходится на 16 марта – дату проведения незаконного референдума о "присоединении" Крыма к России.
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