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      Політика Путіна суперечить національним інтересам Росії, – екс-заступник держсекретаря США

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      Політика Путіна суперечить національним інтересам Росії, – екс-заступник держсекретаря США
      Політика Путіна суперечить національним інтересам Росії, – екс-заступник держсекретаря США / Фото з відкритих джерел

      Агресивна політика президента Росії об’єднала Україну та згуртувала суспільну думку у питаннях щодо євроатлантичної інтеграції країни.

      Екс-заступник Державного секретаря США Девід Кремер сказав, що Путін генерував більшу підтримку щодо вступу України в НАТО серед українців, аніж могли досягти українські лідери, пише Укрінформ.

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      Кремер вважає, що саме президент РФ спромігся досягти реакції в Україні, яка суперечить російським інтересам, або інтересам самого Путіна.

      Путін налаштував проти себе найбільшого сусіда,
      – наголосив Девід Кремер.

      Політолог додав, що національним інтересам Росії не відповідає дестабілізація України. У ці інтереси також не входить просування України ближче до Заходу.

      "Путін більше за все побоюється перенесення в Росію українських громадських рухів. Але інтереси президента РФ не завжди співпадають з національними інтересами Росії", – підкреслив Девід Кремер.

      До слова, Володимир Путін планує відвідати Крим у річницю окупації півострова. Ця річниця припадає на 16 березня – дату проведення незаконного референдуму про "приєднання" Криму до Росії.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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