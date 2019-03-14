Політика Путіна суперечить національним інтересам Росії, – екс-заступник держсекретаря США
Агресивна політика президента Росії об’єднала Україну та згуртувала суспільну думку у питаннях щодо євроатлантичної інтеграції країни.
Екс-заступник Державного секретаря США Девід Кремер сказав, що Путін генерував більшу підтримку щодо вступу України в НАТО серед українців, аніж могли досягти українські лідери, пише Укрінформ.
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Кремер вважає, що саме президент РФ спромігся досягти реакції в Україні, яка суперечить російським інтересам, або інтересам самого Путіна.
Путін налаштував проти себе найбільшого сусіда,
– наголосив Девід Кремер.
Політолог додав, що національним інтересам Росії не відповідає дестабілізація України. У ці інтереси також не входить просування України ближче до Заходу.
"Путін більше за все побоюється перенесення в Росію українських громадських рухів. Але інтереси президента РФ не завжди співпадають з національними інтересами Росії", – підкреслив Девід Кремер.
До слова, Володимир Путін планує відвідати Крим у річницю окупації півострова. Ця річниця припадає на 16 березня – дату проведення незаконного референдуму про "приєднання" Криму до Росії.
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