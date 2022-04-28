Прежде всего, Притула подчеркнул, что нужно дождаться победы Украины в этой войне, а дальше уже разбираться.

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Притула о политическом ландшафте Украины

По мнению волонтера и политика, сейчас в Украине продолжается процесс смены политического ландшафта. По его словам, это достаточно увлекательная тема для анализа. Притула добавил, что немалая гвардия тех, "кто бил себя в грудь и рассказывал, какие они молодцы", просто исчезли куда-то после нападения России на Украину – 24 февраля.

И куда-то исчезали все те, которые говорили на одного человека "клоуном", на другого говорили "клоуном" и так далее,

– сказал Притула.

Он подчеркнул, что так называемые "клоуны" в последнее время интереснее действуют в последнее время, чем те, кого считали уважаемыми и профессиональными хозяйственниками.

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Волонтер и политик также поделился историей о самой дорогой покупке своего благотворительного фонда. Речь идет о беспилотном комплексе PD-1, который стоил 16,5 миллионов гривен;

гривен; Кроме того, он рассказал о потребностях украинской армии и добавил, что наиболее странные запросы поступают от гражданских. По его словам, при общении с бойцами ВСУ или добробатами есть приблизительный перечень запросов.

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