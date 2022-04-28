Перш за все Притула підкреслив, що потрібно дочекатися перемоги України у цій війні, а далі вже розбиратися.

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Притула про політичний ландшафт України

На думку волонтера та політика зараз в Україні триває процес зміни політичного ландшафту. За його словами, це досить цікава тема для аналізу. Притула додав, що чимала гвардія тих, "хто бив себе в груди й розказував, які вони молодці", просто зникли кудись після нападу Росії на Україну – 24 лютого.

І кудись позникали всі ті, які казали на одну людину "клоун", на другого казали "клоун" і так далі,

– сказав Притула.

Він підкреслив, що так звані "клоуни" останнім часом цікавіше діють останнім часом, аніж ті, кого вважали поважними та професійними господарниками.

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Волонтер та політик також поділився історією про найдорожчу покупку свого благодійного фонду. Йдеться про безпілотний комплекс PD-1, який коштував 16,5 мільйона гривень;

гривень; Крім того, він розповів про потреби української армії й додав, що найчастіше дивні запити надходять від цивільних. За його словами, під час спілкування з бійцями ЗСУ чи добробатами є приблизний перелік запитів.

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