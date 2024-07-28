Один из худших претендентов: чем Джей Ди Вэнс выгоден Трампу как вице-президент

Джей Ди Вэнс является кандидатом на должность вице-президента США от республиканцев. В некоторых вопросах он высказывается еще радикальнее, чем Трамп. И это выгодно последнему.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что основная роль Вэнса сейчас – "зацементировать" ядро сторонников Трампа.

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Почему Трамп выбрал Вэнса

Как отметил Чаленко, Джей Ди Вэнс сейчас отгоняет от Трампа аргумент противников, что у него чрезмерный возраст как для кандидата в президенты США. Также Вэнс высказывается еще радикальнее, чем Трамп. И это влияет на имидж последнего.

В некоторых моментах Вэнс ведет себя еще радикальнее, чем сам Трамп. Соответственно Трамп на его фоне выглядит более взвешенным. Это меняет определенное амплуа Трампа. Ему это выгодно с точки зрения удержания доверия, которое он сейчас имеет,

– отметил Чаленко.

Конечно, уже была информация, что некоторые республиканцы считают Вэнса "худшим выбором" на должность вице-президента. Однако это сильно "разгоняют" СМИ, которые благосклонны к демократам. Последним сейчас уместно делать все, чтобы ослабить позиции Трампа и его команды.

Вряд ли может такое произойти, что Вэнс до выборов президента США откажется идти на такую должность.

Он имеет официальное одобрение от съезда республиканцев. Единственный возможный вариант – отказ самого Вэнса. Очевидно, что все может измениться. Но я считаю это маловероятным,

– отметил Чаленко.