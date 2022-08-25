Надо наполнить Украину западным оружием, чтобы к зиме перейти в реальное контрнаступление, – политолог

Позиция наших союзников в войне россии против Украины остается неизменной – это курс на уничтожение путина и его армии. Именно поэтому партнеры продолжают давать нашей стране новое оружие.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, стратегические планы, которые партнеры приняли по вооружению Украины, остановить очень сложно.

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Для контрнаступления Украине необходимо больше оружия

Он пояснил, что даже приход новых политиков к власти в правительствах стран-союзников, вероятно, не сможет остановить процесс снабжения нашей страны оружием. Это будет не так легко, как хотела бы россия.

Нам важно максимально наполнить Украину западным оружием для того, чтобы можно было эффективно из контрнаступательных действий перейти в реальное контрнаступление.

– заметил Семенюк.

Чем россия шантажирует партнеров Украины

Страна-агрессор продолжает использовать газовый шантаж в качестве одного из главных аргументов. По мнению политолога, это все еще может сыграть ей на пользу, однако страны Евросоюза не просто сидят и ждут зимы.

Например, Германия уже более чем на 70% обеспечена газом, а к началу отопительного сезона сможет добрать оставшиеся 30%. Но есть еще один важный довод.

Это расшатывание ключевых стран Евросоюза внутри их правительств и парламентов, как произошло недавно в Италии.

– отметил Семенюк.

Он рассказал, что правительство Марио Драги, которое поддерживало Украину в войне против россии, ушло в отставку. Это стало следствием того, что одна из крупнейших итальянских партий Движение пяти звезд выразила вотум недоверия главе правительства Драги.

Сейчас в Италии ожидают внеочередные выборы. Украине же следует надеяться, что к власти придет проевропейская и проукраинская партия.

"Правительства принимают решение по поставкам оружия Украине и если, условно говоря, "падает" правительство – тормозится весь процесс . Он не останавливается, но теряет динамику", – пояснил политолог.

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