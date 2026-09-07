Это признал и Зеленский, – политолог указал на тревожный сигнал после визита Виткоффа и Кушнера

Визит специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев оставил после себя немало вопросов относительно дальнейшей судьбы переговорного процесса. Несмотря на временное затишье в атаках на столицу, истинные намерения Москвы по-прежнему носят агрессивный характер.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу об итогах визита американских дипломатов в Украину. По его мнению, главным практическим результатом переговоров стало кратковременное прекращение обстрелов Киева.

Почему кратковременное затишье не меняет позицию Кремля?

Эксперт отметил, что три дня отсутствия воздушных атак на столицу демонстрируют способность США влиять на ситуацию. Однако этот результат является временным.

Это весомый результат, но он ничего не гарантирует. Переговоры в Москве и заявления помощника Владимира Путина свидетельствуют о том, что Россия не собирается прекращать войну, а наоборот демонстрирует агрессию и силу – прежде всего американцам,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что символические удары по центру Киеву и аэродромам в Борисполе и Жулянах накануне приезда Виткоффа и Кушнера четко показали нежелание Кремля идти на компромиссы.

Когда возможны переговоры в трехстороннем формате?

По словам политолога, максимум на сегодняшний день – это попытка возобновить переговоры в трехстороннем формате, но этой цели пока не достигнуто. Дипломатические сдвиги возможны лишь после прямых контактов Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Если переговоры и состоятся, то, скорее всего, после 20 сентября, после выборов в Госдуму России. До этого момента Москва будет демонстрировать эскалацию и силовые действия в пропагандистских целях", – отметил политолог.

Владимир Фесенко предположил, когда могут прекратиться боевые действия: смотрите видео

Даже в случае возобновления консультаций ожидать реального прекращения боевых действий до конца года не стоит. Указанный фактор становится определяющим для планирования дальнейшей обороны страны.

Надежд на то, что переговоры приведут к прекращению войны, пока практически нет. Это признал и Зеленский, отметив, что воевать придется и зимой. Это честное понимание реальной ситуации,

– подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев после трехчасовых переговоров с Владимиром Путиным в Москве. В украинской столице американские дипломаты провели консультации с украинской командой и европейскими советниками.