Об этом сообщает CNN.

Как прошли переговоры в Киеве?

Встреча спецпредставителей Вашингтона с украинским руководством в воскресенье прошла в три этапа, один из которых состоялся с участием советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Перед приездом в Украину американская делегация провела трехчасовые консультации с Владимиром Путиным в Москве.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров Джаред Кушнер заявил, что возобновление прямого трехстороннего диалога позволит всем сторонам общаться напрямую, а не через посредничество американских дипломатов.

"Одно из того, что Стив Виткофф и я действительно считали бы продуктивным, – это возвращение к трехстороннему формату, который удалось опробовать примерно шесть месяцев назад,

– отметил специальный посланник президента США Джаред Кушнер.

В свою очередь переговорщик президента США Стив Виткофф выразил уверенность, что после переговоров в Киеве ситуацию удастся разрешить положительно.

Президент Владимир Зеленский подтвердил обсуждение нескольких новых идей и согласился с целесообразностью проведения совместных встреч.

Мы должны сделать все возможное, чтобы состоялись трехсторонние встречи – или трехсторонние встречи с участием наших европейских партнеров,

– сказал Зеленский.

Отдельной темой переговоров стал острый дефицит средств противовоздушной обороны для отражения баллистических атак. Владимир Зеленский подчеркнул, что нехватка баллистических перехватчиков остается слабым местом украинской системы защиты.

По словам главы государства, американская сторона заверила в намерении увеличить объемы производства ракет для комплексов Patriot уже в следующем году.

Отметим, что американские посланники добрались до Киева по железной дороге с территории Польши после остановки в городе Ряшев. На время пребывания делегации Украина и Россия ввели 72-часовой режим тишины, который предусматривал прекращение воздушных ударов исключительно по столицам двух государств. Несмотря на локальное прекращение огня в Киеве, российские войска в течение ночи продолжали обстрелы других регионов Украины.

В рамках визита американской делегации провели экскурсию по Софийскому собору в центре Киева, который получил повреждения во время предыдущих российских атак на объекты Службы безопасности Украины.

Напомним, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили о положительных впечатлениях от переговоров в Киеве и Москве. Они подчеркнули, что диалог между сторонами продолжается, а США стремятся достичь условий для прочного мира. По словам Виткоффа, его поразила стойкость украинцев, а Кушнер отметил, что контакты с украинской стороной происходят почти ежедневно. Представители США также рассчитывают, что впоследствии Украина и Россия смогут вернуться к трехстороннему формату переговоров с участием США.