Об этом говорили специальные представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время своего визита в Киев, сообщает 24 Канал. По их словам, президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы между Украиной и Россией удалось установить мир.

Что говорили Виткофф и Кушнер?

Стив Виткофф подчеркнул, что они довольны тем, как прошли переговоры как в Москве, так и в Киеве. Важно, чтобы переговорный процесс пошел вперед. Он отдельно отметил, что восхищается стойкостью украинского народа.

Это невероятный народ. Мы встретились сегодня со многими людьми в Киеве. Их стойкость действительно впечатляет. Это нечто особенное,

– сказал Виткофф.

По словам Джареда Кушнера, президент США Дональд Трамп выражает уважение украинскому народу. Он делает все возможное, чтобы положить конец этой войне. Речь идет не просто о прекращении конфликта, а о создании условий, при которых мир будет действительно прочным.

Во время визита в Москву и Киев спецпредставители Трампа обсудили новые идеи, которые должны быть полезны для переговорного процесса. Они готовы и в дальнейшем усиленно работать, чтобы добиться прогресса. А контакты с украинской стороной происходят фактически каждый день.

Наши беседы с Рустемом, Кириллом, Давидом и Сергеем проходят практически ежедневно. Мы также общаемся с президентом Зеленским, когда это необходимо. Он всегда держит руку на пульсе и решительно настроен на достижение прогресса и поиск решений. То же самое касается и россиян. Путь есть. Диалог продолжается,

– сказал Кушнер.

Добавим, что президент Владимир Зеленский рассказал, о чем говорили со спецпредставителями Дональда Трампа. В беседе также участвовали европейские партнеры.