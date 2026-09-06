Про це говорили спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час свого візиту до Києва, передає 24 Канал. За їхніми словами, президент США Дональд Трамп зацікавлений в тому, аби між Україною та Росією вдалося встановити мир.

Що говорили Віткофф та Кушнер?

Стів Віткофф підкреслив, що вони задоволені тим, як пройшли перемовини як у Москві, так і у Києві. Важливо, аби переговорний процес пішов уперед. Він окремо зауважив, що захоплюється стійкістю українського народу.

Це неймовірний народ. Ми зустрілися з багатьма людьми у Києві сьогодні. Їхня стійкість справді вражає. Це щось особливе,

– сказав Віткофф.

За словами Джареда Кушнера, президент США Дональд Трамп висловлює повагу українському народу. Він робить усе можливе, аби завершити цю війну. Йдеться не просто про припинення конфлікту, а про створення умов, за яких мир буде справді тривалим.

Під час візиту до Москви та Києва спецпредставники Трампа обговорили нові ідеї, які мають бути корисними для переговорного процесу. Вони готові й надалі посилено працювати, аби досягнути прогресу. А контакти з українською стороною відбуваються фактично кожного дня.

Наші розмови з Рустемом, Кирилом, Давидом та Сергієм відбуваються практично щодня. Ми також спілкуємося з президентом Зеленським, коли потрібно. Він завжди тримає руку на пульсі та рішуче налаштований на досягнення прогресу та пошук рішень. Те саме стосується і росіян. Шлях є. Діалог триває,

– сказав Кушнер.

Додамо, президент Володимир Зеленський розповів, про що говорили зі спецпредставниками Дональда Трампа. В розмові брали участь і європейські партнери.