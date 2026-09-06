О прибытии Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
Что известно о визите Виткоффа и Кушнера в Украину?
В сети уже появились кадры, на которых кортеж с американской делегацией двигается по улицам Киева.
По данным СМИ, американцы прибыли в Киев на поезде. Их лично встретили члены украинской группы. Среди них – руководитель Офиса Кирилл Буданов, глава СВР Рустем Умеров, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.
Прибытие Виткоффа и Кушнера в Киев: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поздравляем в Киеве представителей Президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Продолжаем тесную координацию по дальнейшим шагам для прекращения войны,
– написал Умеров.
Кто встретил Виткоффа и Кушнера на вокзале в Киеве: смотрите видео
Визит посланцев Трампа в Украину состоялся всего через день после того, как в Москве они провели более трех часов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Обе стороны назвали встречу "предметной".
О приезде представителей США в Киев было известно еще раньше. Накануне президент Зеленский заявил, что план дипломатических мер с участием американских переговорщиков уже утвержден.
Также он сообщил, что Украина и Россия договорились не обстреливать столицы друг друга с 5 по 7 сентября.
Прямо перед встречей с представителями Трампа Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Глава государства подчеркнул, что Украина подготовила мирные предложения.