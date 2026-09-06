Про прибуття Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до України повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Що відомо про візит Віткоффа і Кушнера до України?

У мережі вже з'явилися кадри, на яких кортеж з американською делегацією рухається вулицями Києва.

За даними ЗМІ, американці прибули до Києва потягом. Їх особисто зустріли члени української переговорної групи. Серед них – керівник Офісу Кирило Буданов, голова СЗР Рустем Умєров, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Візит посланців Трампа до України відбувся лише через день після того, як у Москві вони провели понад три години переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Обидві сторони назвали зустріч "предметною".

Про приїзд представників США до Києва було відомо ще раніше.