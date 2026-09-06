Перед зустріччю з представниками президента США Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою. Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

Що Зеленський сказав перед зустріччю з посланцями Трампа?

Президент підкреслив, що українська сторона готова до розмови та розраховує на змістовний діалог. За його словами, всі необхідні пропозиції для наближення миру вже підготовлені.

Під час наради посадовці узгодили ключові позиції, з якими Україна виходить на переговорний трек.

Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично,

– сказав президент.

Зеленський провів нараду перед зустріччю з представниками США / Фото Офіс президента

Раніше Зеленський повідомив, що план дипломатичних заходів в Києві за участі американської команди вже затверджений. За його словами. Україна та Росія домовилися утриматися від повітряних ударів по столицях одна одної на час проведення переговорів.

Нагадаємо, що 5 вересня американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з Путіним. Перемовини тривали три години. За підсумками зустрічі, сторони заявили про "змістовний діалог".

Втім, ЗМІ, посилаючись на джерела, пишуть, що жодного прогресу досягти не вдалося. Позиція Путіна щодо України залишається непохитною.