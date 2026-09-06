Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

Що сказали у Вашингтоні про переговори в Москві?

Під час візиту до Москви представники Вашингтона виклали власне бачення припинення бойових дій та пообіцяли передати позицію Кремля українському керівництву. Помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав переговори змістовними та відвертими, однак знову згадав про вимоги роззброєння України та її відмови від НАТО. За даними іноземних джерел, сторони також порушували питання потенційних економічних проєктів та санкційних обмежень.

У Білому домі наголосили, що американські посланці очікують на не менш плідні зустрічі в українській столиці. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що план дипломатичних заходів за участю команди Дональда Трампа вже затверджений, і Київ готовий до змістовної розмови. Цей візит стане першою поїздкою Віткоффа та Кушнера до України від моменту приходу нової американської адміністрації.

Нагадаємо, 5 вересня спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Москві з Володимиром Путіним. Окрім них, до американської делегації увійшли представники Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США. Окремо посадовець Мінфіну Джин Ленг провів зустріч зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим, де, ймовірно, обговорювали подальшу долю американських санкцій проти Росії.

Зазначимо, візит спецпосланців Трампа до Москви може започаткувати новий етап переговорів щодо війни. За словами політолога Ігоря Чаленка, найближчим часом сторони навряд чи домовляться про повне завершення війни, однак можливі секторальні угоди, зокрема щодо припинення ударів по енергетиці та безпеки в Чорному морі. Водночас такі домовленості можуть мати лише тимчасовий характер, а реальні переговори про завершення війни, ймовірно, триватимуть уже наступного року.

За інформацією WP, Представники президента США провели понад тригодинні переговори з Путіним у Москві. За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, американські посланці представили можливі шляхи врегулювання війни та пообіцяли врахувати зауваження Путіна під час подальшого візиту до Києва 6 вересня. Водночас головним питанням залишається готовність Росії погодитися на припинення вогню.