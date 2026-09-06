Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, які саме напрямки припинення вогню зараз обговорюються дипломатами. За його словами, у вересні розпочинається трек консультацій, який у другій половині місяця може дати перші проміжні результати.

Можливі домовленості після приїзду Віткоффа і Кушнера

Чаленко зазначив, що наразі мовиться насамперед про режим припинення вогню секторального характеру. Зокрема, обговорюються питання безпеки в Чорному морі та можливе енергетичне перемир'я.

Що стосується енергетичного перемир'я, я переконаний, що Росія зацікавлена. Враховуючи, що сьогодні росіяни не знайшли спосіб, як боротись з нашими атаками по російських НПЗ, а також ми ж розуміємо, що далі ми будемо все більше діставати по їхніх ТЕС і ТЕЦ,

– зауважив він.

Тим часом у питанні Чорного моря Москва так само має власні бізнес-інтереси. Мовиться про відновлення повноцінної роботи порту Новоросійськ, навантаження нафти та термінали зернових експортів на світовий ринок.

"Тобто багато саме бізнес-інтересів в цьому аспекті. Тому я і бачу ці два напрямки, які цілком могли б зіграти," – сказав політолог.

Водночас політолог застеріг від надмірного оптимізму, адже будь-яка згода Кремля на секторальне перемир'я матиме виключно тактичний характер. Для російського диктатора це можливість розв'язати власні проблеми перед зимою.

Для Путіна зараз найбільш ходовий варіант – це піти восени на таке енергетичне перемир'я, накопичити ресурс, а потім після вже виборів у Конгрес, коли Трампу така політична допомога вже не буде потрібна, ближче до зими порушити відповідне перемир'я і вдатися до тієї ж самої тактики, як ми бачили минулого опалювального сезону,

– підкреслив він.

За словами політолога, команда Трампа намагатиметься подати будь-які секторальні домовленості як власну велику дипломатичну перемогу. Проте реальний горизонт для узгодження загальних рамок завершення війни зміщується вже на наступний рік.

Чаленко сказав, що буде після візиту Віткоффа та Кушнера: дивіться відео

Додамо, що після зустрічі з спецпосланцями російський диктатор повідомив, що "подібні контакти завжди йдуть на користь". Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, Віткофф назвав спілкування з президентом Росії однією з найкращих і пам'ятних історій для нього.