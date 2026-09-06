Об этом сообщает издание "Радио Свобода".
Что сказали в Вашингтоне о переговорах в Москве?
Во время визита в Москву представители Вашингтона изложили свое видение прекращения боевых действий и пообещали донести позицию Кремля до украинского руководства. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными и откровенными, однако вновь упомянул о требованиях разоружения Украины и ее отказа от НАТО. По данным иностранных источников, стороны также затрагивали вопросы потенциальных экономических проектов и санкционных ограничений.
В Белом доме подчеркнули, что американские представители ожидают не менее плодотворных встреч в украинской столице. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что план дипломатических мероприятий с участием команды Дональда Трампа уже утвержден, и Киев готов к содержательному диалогу. Этот визит станет первой поездкой Уиткоффа и Кушнера в Украину с момента прихода новой американской администрации.
Напомним, 5 сентября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным. Помимо них, в состав американской делегации вошли представители Рады национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США. Отдельно чиновник Минфина Джин Лэнг провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, где, вероятно, обсуждали дальнейшую судьбу американских санкций против России.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Отметим, что визит спецпосланников Трампа в Москву может положить начало новому этапу переговоров по поводу войны. По словам политолога Игоря Чаленко, в ближайшее время стороны вряд ли договорится о полном завершении войны, однако возможны секторальные соглашения, в частности о прекращении ударов по энергетике и безопасности в Черном море. В то же время такие договоренности могут носить лишь временный характер, а реальные переговоры о завершении войны, вероятно, продлятся уже в следующем году.
По информации WP, представители президента США провели более чем трехчасовые переговоры с Путиным в Москве. По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, американские посланцы представили возможные пути урегулирования войны и пообещали учесть замечания Путина во время предстоящего визита в Киев 6 сентября. В то же время главным вопросом остается готовность России согласиться на прекращение огня.
Reuters добавляет, что американская сторона пыталась добиться прогресса в вопросе завершения войны, однако после встречи признаков прорыва не появилось. Путин заявил о якобы успехах России на фронте и снова настаивал на устранении так называемых "первопричин конфликта".