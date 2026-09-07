Про це повідомляє видання CNN.

Як пройшли переговори в Києві?

Зустріч спецпредставників Вашингтона з українським керівництвом у неділю пройшла у три етапи, один із яких відбувся за участю радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Перед приїздом до України американська делегація провела тригодинні консультації з Володимиром Путіним у Москві.

Під час пресконференції за підсумками переговорів Джаред Кушнер заявив, що відновлення прямого тристороннього діалогу дозволить усім сторонам комунікувати безпосередньо, а не через посередництво американських дипломатів.

Одно з того, що Стів Віткофф і я дійсно вважали б продуктивним, це повернення до тристороннього формату, який вдалося випробувати приблизно шість місяців тому,

– зазначив спецпосланець президента США Джаред Кушнер.

Своєю чергою переговірник президента США Стів Віткофф висловив упевненість, що після переговорів у Києві ситуацію вдасться вирішити позитивно.

Президент Володимир Зеленський підтвердив обговорення кількох нових ідей та погодився з доцільністю проведення спільних зустрічей.

Ми повинні зробити все можливе, щоб тристоронні зустрічі відбулися – або тристоронні зустрічі плюс наші європейські партнери,

– сказав Зеленський.

Окремою темою переговорів став гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони для відбиття балістичних атак. Володимир Зеленський підкреслив, що брак балістичних перехоплювачів залишається слабким місцем української системи захисту.

За словами глави держави, американська сторона запевнила у намірах збільшити обсяги виробництва ракет для комплексів Patriot уже наступного року.

Зазначимо, американські посланці дісталися Києва залізницею з території Польщі після зупинки у місті Ряшів. На час перебування делегації Україна та Росія запровадили 72-годинний режим тиші, який передбачав припинення повітряних ударів виключно по столицях двох держав. Попри локальне припинення вогню в Києві, російські війська впродовж ночі продовжували обстріли інших регіонів України.

У межах візиту американській делегації провели екскурсію Софійським собором у центрі Києва, який зазнав пошкоджень під час попередніх російських атак на об'єкти Служби безпеки України.

Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер заявили про позитивні враження від переговорів у Києві та Москві. Вони наголосили, що діалог між сторонами триває, а США прагнуть досягти умов для тривалого миру.

За словами Віткоффа, його вразила стійкість українців, а Кушнер зазначив, що контакти з українською стороною відбуваються майже щодня. Представники США також розраховують, що згодом Україна та Росія зможуть повернутися до тристороннього формату переговорів за участю США.