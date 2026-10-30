"Других альтернатив нет": политолог объяснил возобновление ударов по российским НПЗ

Украина возобновила массированные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, нанеся удар по Новокуйбышевскому НПЗ. Главной причиной стали теракты РФ против мирного населения на фоне острой нехватки ракет для украинской ПВО.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала рассказал, что в условиях постоянных баллистических атак на Киев и ограниченной помощи со стороны партнеров государство вынуждено действовать решительно. Удары по топливному комплексу противника стали прямым ответом на системный российский террор.

Почему возобновились атаки

По словам эксперта, главным триггером для возобновления операций против нефтеперерабатывающей отрасли России стали регулярные удары оккупантов по гражданским объектам и гибель мирных людей.

Россияне, похоже, испугались, что после начала операции по эвакуации из Алешек все в мире забудут, какие они конченые. И решили об этом напомнить, чтобы, не дай бог, об этом не забыли, ведь они больше всего этого боятся,

– отметил Петр Олещук.

Аналитик подчеркнул, что в условиях, когда Соединенные Штаты поставляют критически малое количество ракет для систем противовоздушной обороны, у Киева просто не остается другого выбора, кроме как уничтожать ВПК и нефтеперерабатывающие заводы агрессора.

Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам: видео

Политические маневры Трампа и планы Кремля

В эфире также обсудили заявления Дональда Трампа о вероятном обострении ситуации вокруг Ирана. По мнению эксперта, американский политик использует тактику повышения ставок из-за приближения выборов и страха потерять лидерство.

Сгорел сарай, гори и дом. Вот примерно такая стратегия преследуется Трампом на протяжении всей его политической деятельности. Трамп сейчас будет просто поднимать ставки, повышать уровень эскалации, чтобы кричать, что нужно объединиться вокруг президента,

– пояснил гость эфира.

Кроме того, Олещук скептически оценил перспективы трехсторонних контактов между Украиной, США и Россией. Любые технические встречи не имеют смысла при отсутствии политической готовности Москвы к прекращению огня. В то же время Владимир Путин планирует новую волну давления на украинскую энергосистему перед началом зимы.

Ранее политолог объяснял, что временная пауза в ударах по вражеским заводам была временным компромиссом на фоне выборов в США.