Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, сейчас ясно видно, что выстраивается определенная ось между Россией, Ираном и Китаем. Есть сомнения, что дроны-камикадзе Shahed-136 могут быть совсем не иранскими. Не исключено, что Китай мог помогать определенными компонентами.

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Какие возможны последствия от передачи китайского оружия в Россию

По мнению Загороднего, Китаю гораздо лучше было бы пойти осваивать Россию и не входить в конфликт с Соединенными Штатами.

Но я вижу сейчас большое колебание, которое неизвестно, куда может пойти. Станет ли Китай жертвой собственной пропаганды, хватит ли у них предохранителей не передавать оружие. Потому что появление китайского оружия на территории Украины – это уже близко к Третьей мировой. Потому что будут более или менее равнозначные блоки из государств. За мощью – нет, а за населением – да,

– отметил Загородний.

Конечно, в ответ Запад введет санкции против Китая. Там достаточно мощный фондовый рынок и много "быстрых" денег, которые могут быстро выйти из страны. И это будет удар Пекину. Стоит ли рисковать своим экономическим положением для снабжения, например, баражирующих боеприпасов России – сомнительная идея.

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Несмотря на это, если Китай станет жертвой пропаганды, то могут быть даже такие неадекватные шаги. Как считает Загородний, Запад в этом случае сможет резко сократить отношения с Китаем. Но для этого нужно сформировать производства в Европе или сотрудничать с другими странами типа Индии или Вьетнама.

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