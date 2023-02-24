Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, зараз чітко видно, що вибудовується певна вісь між Росією, Іраном та Китаєм. Є певні сумніви, що дрони-камікадзе Shahed-136 можуть бути зовсім не іранськими. Не виключено, що Китай міг допомагати певними компонентами.

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Які можливі наслідки від передачі китайської зброї до Росії

На думку Загороднього, Китаю значно краще було б піти освоювати Росію і не входити в конфлікт із Сполученими Штатами.

Але я бачу зараз велике коливання, яке невідомо куди може піти. Чи стане Китай жертвою власної пропаганди, чи вистачить у них запобіжників, що не передавати зброю. Бо поява китайської зброї на території Україні – це вже близько до Третьої світової. Бо будуть більш-менш рівнозначні блоки із держав. За міццю – ні, а за населенням – так,

– зазначив Загородній.

Звісно, у відповідь Захід запровадить санкції проти Китаю. Там достатньо потужний фондовий ринок та багато "швидких" грошей, які можуть швидко вийти з країни. І це буде удар для Пекіна. Чи варто ризикувати своїм економічним становищем задля постачання, до прикладу, баражуючих боєприпасів Росії – сумнівна ідея.

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Попри це, якщо Китай стане жертвою власної пропаганди, то можуть бути навіть такі неадекватні кроки. Як вважає Загородній, Захід у такому випадку зможе різко скоротити відносини з Китаєм. Але для цього потрібно сформувати виробництва в Європі або співпрацювати з іншими країнами на кшталт Індії чи В'єтнаму.

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