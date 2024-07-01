Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что ни одному из возможных будущих президентов США не нужна такая полномасштабная война.

Смотрите также Битва двух дедов и паника демократов: что Трамп и Байден сказали об Украине и войне на дебатах

Отношение Байдена и Трампа к войне в Украине

Как отметил Чаленко, сейчас Трампу значительно легче в статусе кандидата посылать сигналы, что он якобы имеет нетрадиционные методы завершения войны.

Никто из президентов США не хочет иметь в своем "багаже" такую полномасштабную войну. Сейчас Трамп фактически стимулирует нынешнюю администрацию Байдена, что "давайте завершайте все в каденции Байдена", чтобы потом, когда Трамп станет президентом, эта тема не поднималась,

– сказал Чаленко.

Понятно, что такого не будет. Ведь Россия не настроена на реальное завершение войны. Им нужна капитуляция Украины. В этом контексте важно, что Трамп таки сказал, что условия Путина являются недопустимыми. Очевидно, что он не пойдет на требования российского диктатора. Но в целом с его позицией нужно работать.

Также для Украины было бы хорошо, если бы действующий президент Байден наконец отошел от различных красных линий и ограничений. К примеру, Украина уже имеет разрешение на удары по России западным оружием, но не на всю глубину. Если бы этот запрет сняли, то можно было бы поражать близкие к нашему государству российские аэродромы.

Обратите внимание! Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно говорил, что быстро закончит войну Украине. Зеленский отреагировал на такие заявления американского политика.