Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что такая лидерская позиция частично связана с тем, что на днях состоятся выборы в Европарламент. Но это не основная причина.
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О чем свидетельствуют заявления Макрона
Как отметил Фесенко, риторика Макрона по поддержке Украины усилилась. Уже есть решение о передаче боевых самолетов и идут разговоры об отправке инструкторов.
Сейчас у Макрона не только риторика, но и есть конкретные действия в поддержку Украины. И материальные в виде военной помощи, и по обучению украинских бойцов. Чего хочет Макрон? Он хочет стать новым безопасностным лидером Европейского Союза. Макрон продвигает идею создания оборонного альянса внутри ЕС,
– сказал Фесенко.
Президент Франции делает это по двум причинам. Прежде всего в Европе осознают риски российского нашествия, если, не дай Бог, Украина не выдержит. Там понимают, что угроза действительно есть.
Кроме того, если на выборах в США победит Дональд Трамп, то европейцам придется больше заботиться о собственной безопасности. И Макрон хочет стать лидером создания европейской системы безопасности, а также – лидером в поддержке Украины. Наше государство это устраивает.
Уже видим определенные действия. В частности и во время визита Зеленского во Францию. Посмотрите, как его принимали; какой был уровень встреч, переговоров. Я уже не говорю о встречах с Байденом. Это свидетельствует, что солидарность с Украиной не только сохраняется, но и становится крепче и мощнее,
– отметил Фесенко.
Заявления Макрона: коротко
- Макрон отметил, что с первых дней полномасштабной войны Россия пыталась напугать партнеров Украины, чтобы те не помогали нашему государству. Однако эта война является экзистенциальной для Франции. И вся помощь не способствовала эскалации. Именно Россия занимается эскалацией.
- Также Макрон подчеркнул, что отправка французских инструкторов в Украину не является эскалацией. Эти действия являются вполне легитимными.
- Франция передаст Украине самолеты Mirage. Однако пока никаких деталей по количеству сообщать не будут.