Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що така лідерська позиція частково пов'язана з тим, що днями відбудуться вибори до Європарламенту. Але це не основна причина.
До теми Макрон планує представити план розміщення військових інструкторів Франції в Україні
Про що свідчать заяви Макрона
Як наголосив Фесенко, риторика Макрона щодо підтримки України посилилася. Вже є рішення про передачу бойових літаків та йдуть розмови про відправлення інструкторів.
Зараз у Макрона не лише риторика, але й є конкретні дії на підтримку України. І матеріальні у вигляді військової допомоги, і щодо навчання українських бійців. Чого прагне Макрон? Він хоче стати новим безпековим лідером Європейського Союзу. Макрон просуває ідею створення оборонного альянсу всередині ЄС,
– сказав Фесенко.
Президент Франції робить це з двох причин. Насамперед в Європі усвідомлюють ризики російської навали, якщо, не дай Боже, Україна не витримає. Там розуміють, що загроза дійсно є.
Крім того, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, то європейцям доведеться більше піклуватися про власну безпеку. І Макрон хоче стати лідером створення європейської безпекової системи, а також – лідером у підтримці України. Нашу державу це влаштовує.
Вже бачимо певні дії. Зокрема і під час візиту Зеленського до Франції. Подивіться, як його приймали; який був рівень зустрічей, переговорів. Я вже не кажу про зустрічі з Байденом. Це свідчить, що солідарність з Україною не лише зберігається, а й стає міцнішою та потужнішою,
– зауважив Фесенко.
Заяви Макрона: коротко
- Макрон зауважив, що з перших днів повномасштабної війни Росія намагалася налякати партнерів України, аби ті не допомагали нашій державі. Однак ця війна є екзистенційною для Франції. І уся допомога не сприяла ескалації. Саме Росія займається ескалацією.
- Також Макрон наголосив, що відправлення французьких інструкторів до України не є ескалацією. Ці дії є цілком легітимними.
- Франція передасть Україні літаки Mirage. Однак поки жодних деталей щодо кількості повідомляти не будуть.