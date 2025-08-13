Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всячески пытается подыгрывать президенту США Дональду Трампу. Но, судя по всему, недавно он серьезно промахнулся.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Недавно Орбан нагло рассказывал, что Россия якобы уже выиграла войну. И это противоречит недавним заявлениям Трампа.

Где просчитался Орбан?

Как отметил Рейтерович, буквально недавно Трамп буквально недавно Трамп раскритиковал некоторые американские СМИ, которые рассказывают, что "Путин уже победил" в контексте их предстоящей встречи. И Орбан тут серьезно промахнулся.

У Орбана сегодня неудачный день. Он сказал, что Россия выиграла войну. И тут получается такое заявление Трампа. Понятно, что президент США критикует СМИ. Но, думаю, что Орбану тоже прилетит,

– отметил Рейтерович.

Орбана часто несет куда-то не туда. Он пытается быть первым, кто подмажется и подыгрывает Трампу. Но ситуация иногда резко меняется. И премьер-министр Венгрии не успевает за этим.

Он пытается быть во всем этом первым. Но это для него явно закончится фиаско. Он не успеет за сменой настроений даже у Трампа. То он рассказывает, какой Трамп великий президент. Потом критикует ЕС за не такое соглашение с Трампом. Не получится ему быть везде "красивым и умным",

– сказал Рейтерович.

Добавим, Дональд Трамп уже сказал, чего ожидать после его встречи с Путиным. Если все пройдет хорошо, то дальше может быть трехсторонняя встреча с Зеленским.