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      Политолог: единый кандидат от Юго-Востока не сможет победить

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      Единый кандидат от Юго-Востока не сможет победить
      Единый кандидат от Юго-Востока не сможет победить / jizn.info

      Директор центра прикладной политологии Дмитрий Заборин уверен, что времена, когда результаты выборов решались на юго-востоке, прошли.

      Об этом он написал на свой странице в Facebook.

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      "Опять попалось на глаза какая-то энергичное экспертное заявление по поводу "единого кандидата Юго-Востока" и тех, кто стоит на его пути. Граждане не будьте наивными, не верьте таким заявлениям. Те счастливые времена, когда результаты выборов решались на Юго-Востоке, прошли. Он уже не тот, и для этого, кстати, и была затеяна АТО, которая повернула совсем не туда, куда ожидалось ", – рассказал он.

      По мнению политолога, кто бы ни был назначен "единым", – хоть из старых, хоть из новых, – он просто математически не сможет набрать достаточное для победы количество голосов. Не говоря уже о том, что одного кандидата, на которого будут работать все без исключения, все равно не будет, так что единство сначала выглядит глупо.

      "В общем, каким бы он ни был, "единый кандидат" не сможет победить. Зато это сладкая конфета для Порошенко, а он знает толк в конфетных делах. Такой соперник во втором туре – гарантия его победы, удобный мальчик для битья, под которого идеально ляжет весь месседжбокс, включая язык, конечно", – резюмировал Заборин.

      Если оценивая величину юго-восточного электората даже не по географическому местонахождению, а по идеологическим взглядам, то кандидату от Юго-Востока не стоит рассчитывать на победу в выборах, об этом свидетельствует опрос группы Рейтинг.

      "Так, например, в опросе который проводила группа "Рейтинг" указано, что против вступления в Евросоюз голосуют 27% украинцев, против НАТО – 34%, за предоставление русскому языку статуса государственного – 15%. В целом – это плюс-минус треть избирателей", – добавил он.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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