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      Політолог: єдиний кандидат від Південного Сходу не зможе перемогти

      24 Читать новость на русском
      Єдиний кандидат від Південного Сходу не зможе перемогти
      Єдиний кандидат від Південного Сходу не зможе перемогти / jizn.info

      Директор центру прикладної політології Дмитро Заборін впевнений, що часи, коли результати виборів вирішувалися на південному сході, пройшли.

      Про це він написав на свій сторінці в Facebook. 

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      "Знову трапилося на очі якась енергійна експертна заява з приводу "єдиного кандидата Південного Сходу" і тих, хто стоїть на його шляху. Громадяни, не будьте наївними, не вірте таким заявам. Ті щасливі часи, коли результати виборів вирішувалися на Південному Сході, пройшли. Він уже не той, і для цього, до речі, і була затіяна АТО, що повернула зовсім не туди, куди очікувалося", – розповів він.

      На думку політолога, хто б не був призначений "єдиним", – хоч зі старих, хоч з нових, – він просто математично не зможе набрати достатню для перемоги кількість голосів. Не кажучи вже про те, що одного кандидата, на якого працюватимуть всі без винятку, все одно не буде, так що єдність спочатку виглядає дурнувато.

      "Загалом, яким би він не був, "єдиний кандидат" не зможе перемогти. Зате це солодка цукерка для Порошенка, а він знає толк в цукеркових справах. Такий суперник у другому турі – гарантія його перемоги, найзручніший хлопчик для биття, під якого ідеально ляже весь месседжбокс, включаючи мову, звичайно", – резюмував  Заборін.

      Якщо оцінюючи величину південно-східного електорату навіть не за географічним місцезнаходженням, а за ідеологічними поглядами, то кандидату від Південного Сходу не варто розраховувати на перемогу у виборах, про це свідчить опитування групи Рейтинг.

      "Так, наприклад, в опитуванні який проводила група "Рейтинг" зазначено, що проти вступу в Євросоюз голосують 27% українців, проти НАТО – 34%, за надання російській мові статусу державної – 15%. В цілому – це плюс-мінус третина виборців" – додав він.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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