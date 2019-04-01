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      Политолог сказал, решится ли Тимошенко вывести людей на улицы

      439 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      31 марта состоялся первый тур выборов, пока по результатам во второй выходит комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. У Юлии Тимошенко, по данным экзит-пола, 14,2%.

      Социологические опросы, экзит-полы уже зафиксировали определенные рамки, однако перетекания 0,3-0,5% все равно влияют, об этом в прямом эфир 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.

      Читайте также: Пообещали работу над ошибками: как в штабе Порошенко отреагировали на результаты экзит-полов

      – Важный психологический барьер – 2% – это статистическая погрешность в социологии. Она сможет позволить Юлии Тимошенко выводить людей. Она будет говорить, что это фальсификация, определенное количество непризнанных протоколов, утраченных бюллетеней.

      – Также 0, 61% сейчас у Юрия Тимошенко, который является исключительно техническим кандидатом. Его рейтинг базируется на отзеркаливании рейтинга лидера "Батькивщины". Это также можно будет досчитывать.

      – Ситуация с Тимошенко напоминает Леонардо Ди Каприо и его попытки получить Оскар. Не хотел бы, чтобы личная трагедия Тимошенко взяла в заложники всю страну. Органично я не верю, что она может вывести людей.

      – Выводить ли людей – решит она сама и ее окружение . Однако финальное решение за Тимошенко. Если она увидит, что разница в разрыве больше 2%, то не выйдет на улицы. Другой вопрос в том, кто будет гарантировать массовость. Также, как будут реагировать другие кандидаты, будут ли заявлять о нарушениях.

      Результаты экзит-пола

      Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

      В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      вибори президента порошенко зеленський тимошенко
      Результаты национального экзит-пола

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019:

       

       

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Результаты выборов президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Юрий Тимошенко
      Источник: 24 канал
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