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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Політолог сказав, чи наважиться Тимошенко вивести людей на вулиці

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      31 березня відбувся перший тур виборів, поки за результатами у другий виходить комік Володимир Зеленський та чинний президент Петра Порошенко. У Юлії Тимошенко, за даними екзит-полу, 14,2%.

      Соціологічні опитування, екзит-поли вже зафіксували певні рамки, проте перетікання 0,3-0,5% все одно впливають, про це в прямому ефір 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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      – Важливий психологічний бар’єр – 2% – це статистична похибка в соціології. Вона зможе дозволити Юлії Тимошенко виводити людей. Вона буде говорити, що це фальсифікація, певна невизнаних протоколів, змарнованих бюлетенів.

      – Також 0, 61% зараз у Юрія Тимошенка, який є виключно технічним кандидатом. Його рейтинг базується на віддзеркалені рейтингу лідерки "Батьківщини". Це також можна буде дораховувати.

      – Ситуація з Тимошенко нагадує Леонардо ді Капріо та його спроби здобути Оскар. Не хотів би, щоб особиста трагедія Тимошенко взяла в заручники всю країну. Органічно я не вірю, що вона може вивести людей.

      – Чи виводити людей – вирішить вона сама та її оточення . Проте фінальне рішення за Тимошенко. Якщо вона бачитиме, що різниця в розриві більше 2%, то не вийде на вулиці. Інше питання в тому, хто гарантуватиме масовість. Також, як реагуватимуть інші кандидати, чи будуть заявляти про порушення.

      Результати екзит-полу

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

      У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      вибори президента порошенко зеленський тимошенко
      Результати національного екзит-полу

       

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019:

       

       

      blog_ava
      Як пройшли президентські вибори-2019: головне
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юрій Тимошенко Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Результати виборів президента 2019
      Джерело: 24 канал
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