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      Политолог: Вояж Бойко в Москву – это копия визита туда Витренко в 2006 году.

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      Андрей Золотарев
      Андрей Золотарев / ukranews.com

      Один одиозный политик уже летал в Москву на "газовые" переговоры.

      Об этом напомнил политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

      "Вояж Медведчука и Бойко в Москву – это некий День сурка. Где–то мы уже это проходили, когда–то это уже было. Ах да, Наталья Витренко тоже с Дмитрием Медведевым встречалась, газовые проблемы обсуждали. Только это было в 2006 году", – написал он.

      На самом деле, считает эксперт, встречаются две безысходности. "Ситуация с Медведчуком – Бойко понятна, цели не достигнуты,а перспективы смутные". По его мнению, показательна позиция Соловьева в "воскресном вечере", который открестился от ставок на Бойко. При этом, политолог утверждает, что Москва сама сделала все, чтобы разделить бело-синий сегмент политикума в Украине на пророссийских и проукраинских. "Закономерный результат такой "мудрой" и "прозорливой" политики Кремля на украинском направлении.

      "Знание" Москвой украинских реалий всегда поражало. Поэтому и в кардинально изменившейся обстановке крутят изрядно пропахший нафталином сюжет. Остается только снова Наталью Михайловну в Москву вызывать на переговоры", – написал Золотарев.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Украина – Россия Юрий Бойко Виктор Медведчук
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