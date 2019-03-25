Политолог: Вояж Бойко в Москву – это копия визита туда Витренко в 2006 году.

Один одиозный политик уже летал в Москву на "газовые" переговоры.

Об этом напомнил политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

"Вояж Медведчука и Бойко в Москву – это некий День сурка. Где–то мы уже это проходили, когда–то это уже было. Ах да, Наталья Витренко тоже с Дмитрием Медведевым встречалась, газовые проблемы обсуждали. Только это было в 2006 году", – написал он.

На самом деле, считает эксперт, встречаются две безысходности. "Ситуация с Медведчуком – Бойко понятна, цели не достигнуты,а перспективы смутные". По его мнению, показательна позиция Соловьева в "воскресном вечере", который открестился от ставок на Бойко. При этом, политолог утверждает, что Москва сама сделала все, чтобы разделить бело-синий сегмент политикума в Украине на пророссийских и проукраинских. "Закономерный результат такой "мудрой" и "прозорливой" политики Кремля на украинском направлении.

"Знание" Москвой украинских реалий всегда поражало. Поэтому и в кардинально изменившейся обстановке крутят изрядно пропахший нафталином сюжет. Остается только снова Наталью Михайловну в Москву вызывать на переговоры", – написал Золотарев.