Політолог: Вояж Бойка в Москву – це копія візиту туди Вітренко у 2006

Один одіозний політик уже літав до Москви на "газові" переговори.

Про це нагадав політолог Андрій Золотарьов на своїй сторінці в Facebook.

"Вояж Медведчука і Бойка в Москву – це такий собі День бабака. Десь ми вже це проходили, колись це вже було. Ах да, Наталя Вітренко теж з Дмитром Медведєвим зустрічалася, газові проблеми обговорювали. Тільки це було в 2006 році", – написав він.

Насправді, вважає експерт, зустрічаються дві безвиході. "Ситуація з Медведчуком – Бойком зрозуміла, цілі не досягнуті, а перспективи неясні". На його думку, показовою є позиція Соловйова в "недільному вечорі", який відхрестився від ставок на Бойка. При цьому, політолог стверджує, що Москва сама зробила все, щоб поділити біло-синій сегмент політикуму в Україні на проросійських та проукраїнських. "Закономірний результат такої "мудрої" і "прозорливої" політики Кремля на українському напрямі.

"Знання" Москвою українських реалій завжди вражало. Тому і в кардинально зміненій ситуації крутять сюжет, який неабияк пропах нафталіном. Залишається тільки знову Наталію Михайлівну в Москву викликати на переговори", – написав Золотарьов.