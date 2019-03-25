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      Політолог: Вояж Бойка в Москву – це копія візиту туди Вітренко у 2006

      181 Читать новость на русском
      Андрій Золотарьов
      Андрій Золотарьов / ukranews.com

      Один одіозний політик уже літав до Москви на "газові" переговори.

      Про це нагадав політолог Андрій Золотарьов на своїй сторінці в Facebook.

      "Вояж Медведчука і Бойка в Москву це такий собі День бабака. Десь ми вже це проходили, колись це вже було. Ах да, Наталя Вітренко теж з Дмитром Медведєвим зустрічалася, газові проблеми обговорювали. Тільки це було в 2006 році", написав він.

      Насправді, вважає експерт, зустрічаються дві безвиході. "Ситуація з Медведчуком Бойком зрозуміла, цілі не досягнуті, а перспективи неясні". На його думку, показовою є позиція Соловйова в "недільному вечорі", який відхрестився від ставок на Бойка. При цьому, політолог стверджує, що Москва сама зробила все, щоб поділити біло-синій сегмент політикуму в Україні на проросійських та проукраїнських. "Закономірний результат такої "мудрої" і "прозорливої" політики Кремля на українському напрямі.

      "Знання" Москвою українських реалій завжди вражало. Тому і в кардинально зміненій ситуації крутять сюжет, який неабияк пропах нафталіном. Залишається тільки знову Наталію Михайлівну в Москву викликати на переговори", – написав Золотарьов.

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      Теги: Новини політики Юрій Бойко Україна – Росія Віктор Медведчук
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