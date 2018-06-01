Политзаключенного Кольченко заставляют принять российское гражданство, – мать пленника

Незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку, заставляют принять гражданство РФ и шантажируют родителями, которые остались в аннексированом Крыму.

Об этом рассказала мать украинского политзаключенного Лариса Кольченко, сообщает "Радио Свобода".

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо бы как-то принять гражданство... А потом открыто хотят, чтобы он подписал паспорт", – рассказала мать Кольченко.

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По мнению Ларисы Кольченко, в России рассчитывают на то, что, когда Александр примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Напомним, 16 мая Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.



Впоследствии голодовку в поддержку Сенцова объявили еще трое политзаключенных России, а именно – Александр Шумков, Зимовец Станислав и Александр Кольченко.