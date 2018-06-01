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Політв’язня Кольченка змушують прийняти російське громадянство, – матір бранця

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Кольченка змушують прийняти російське громадянство
Кольченка змушують прийняти російське громадянство / Nv.ua

Незаконно засудженого у Росії українця Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив про голодування, змушують прийняти громадянство РФ і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

Про це розповіла матір українського політв’язня Лариса Кольченко, повідомляє "Радіо Свобода".

"Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що "у тебе батьки в Криму залишилися", що треба б якось прийняти громадянство... А потім відкрито хочуть, щоб він підписав паспорт", – розповіла матір Кольченка.

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На думку Лариси Кольченко, у Росії розраховують на те, що, коли Олександр прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Нагадаємо, 16 травня Олег Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Згодом голодування на підтримку Сенцова оголосили ще троє політв’язнів Росії, а саме – Олександр Шумков, Станіслав Зимовець та Олександр Кольченко.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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