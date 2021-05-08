Крымчанину Теймуру Абдуллаеву продлили срок пребывания в штрафном изоляторе российской колонии до 6 июня. Между тем состояние здоровья политического заключенного ухудшилось.

Мужчина проведет в неволе еще 1 месяц. Об этом рассказала мать политзаключенного Диляра Абдуллаева.

Ранее Политзаключенный Чирний вернулся в Украину после 7 лет за решеткой

Поговорила по "зонателекому" с младшим своим сыном Теймуром. Теперь ему продлили срок пребывания в ШИЗО на целый месяц! Получается, что сделали подряд два наказания – 15 суток – до 22 мая, и еще 15 суток – по 6 июня. Что же это за беспредел?

– сказала женщина.

Абдуллаев жалуется на ухудшение здоровья

Политзаключенный рассказал матери о болях в почках и желудке.

"Там были сильные дожди, а когда дожди, в сыром карцере с бетоном очень холодно. Сейчас он держит пост (Рамадан – 24 канал), вынужден ночью молиться, и тогда же может что-то перекусить. На бетоне иногда засыпает. Там ничего своего постелить нельзя. Роба для ШИЗО часто выдается грязная, после другого заключенного", – рассказала Абдуллаева.

Она добавила, что Теймура на днях навещал адвокат. Правозащитник сказал, что тот "очень похудел, запали глаза и щеки".

Что известно о Теймуре Адбуллаеве