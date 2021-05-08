Политзаключенному Абдуллаеву еще на месяц продлили срок в ШИЗО
Крымчанину Теймуру Абдуллаеву продлили срок пребывания в штрафном изоляторе российской колонии до 6 июня. Между тем состояние здоровья политического заключенного ухудшилось.
Источник:Укринформ
Мужчина проведет в неволе еще 1 месяц. Об этом рассказала мать политзаключенного Диляра Абдуллаева.
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Поговорила по "зонателекому" с младшим своим сыном Теймуром. Теперь ему продлили срок пребывания в ШИЗО на целый месяц! Получается, что сделали подряд два наказания – 15 суток – до 22 мая, и еще 15 суток – по 6 июня. Что же это за беспредел?
– сказала женщина.
Абдуллаев жалуется на ухудшение здоровья
Политзаключенный рассказал матери о болях в почках и желудке.
"Там были сильные дожди, а когда дожди, в сыром карцере с бетоном очень холодно. Сейчас он держит пост (Рамадан – 24 канал), вынужден ночью молиться, и тогда же может что-то перекусить. На бетоне иногда засыпает. Там ничего своего постелить нельзя. Роба для ШИЗО часто выдается грязная, после другого заключенного", – рассказала Абдуллаева.
Она добавила, что Теймура на днях навещал адвокат. Правозащитник сказал, что тот "очень похудел, запали глаза и щеки".
Что известно о Теймуре Адбуллаеве
- В декабре 2019 года крымчанина приговорили к 16,5 годам заключения по делу "Хизб ут-Тахрир".
- С начала марта 2020 года его практически все время держат в штрафном изоляторе ВК-2, в Башкирии. В августе 2020 года Теймура ненадолго переводили в камеру со строгими условиями содержания, а ноябре – декабре – на карантин в связи с заболеванием COVID-19. Остальное время Абдуллаев проводит в ШИЗО.
- В марте 2021 года стало известно, что Абдулаева в тюрьме пытают. Украинские правоохранители установили, что политзаключенного незаконно держали в одиночной камере около 5 месяцев.
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