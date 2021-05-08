Політв'язню Абдуллаєву ще на місяць продовжили термін в ШІЗО
Кримчанину Теймуру Абдуллаєву подовжили термін перебування в штрафному ізоляторі російської колонії до 6 червня. Водночас стан здоров'я політичного в'язня погіршився.
Джерело:Укрінформ
Чоловік проведе у неволі ще 1 місяць. Про це розповіла мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.
Раніше Політв'язень Чирній повернувся в Україну після 7 років за ґратами
Поговорила по "зонателекому" з молодшим своїм сином Теймуром. Тепер йому подовжили термін перебування в ШІЗО на цілий місяць! Виходить, що зробили поспіль два покарання – 15 діб – до 22 травня, і ще 15 діб – по 6 червня. Що ж це за беззаконня?
– сказала жінка.
Абдуллаєв скаржиться на погіршення здоров'я
Політв'язень розповів матері про болі в нирках і шлунку.
"Там були сильні дощі, а коли дощі, в сирому карцері з бетоном дуже холодно. Зараз він тримає піст (Рамадан – 24 канал), змушений вночі молитися і тоді ж може щось перекусити. На бетоні іноді засинає. Там нічого свого постелити не можна. Роба для ШІЗО часто видається брудна, після іншого ув'язненого", – розповіла Абдуллаєва.
Вона додала, що Теймура днями відвідував адвокат. Правозахисник сказав, що той "дуже схуд, запали очі та щоки".
Що відомо про Теймура Адбуллаєва
- У грудні 2019 року кримчанина засудили до 16,5 років ув'язнення у справі "Хізб ут-Тахрір".
- Від початку березня 2020 року його практично весь час тримають у штрафному ізоляторі ВК-2, що в Башкирії. У серпні 2020 року Теймура ненадовго переводили в камеру із суворими умовами тримання, а листопаді – грудні – на карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО.
- У березні 2021 року стало відомо, що Абдулаєва у в'язниці катують. Українські правоохоронці встановили, що політв'язня незаконно тримали в одиночній камері близько 5 місяців.
Поділитися новиною