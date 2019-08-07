Политзаключенному Панову отказались оказывать медицинскую помощь в российской колонии

Фигурант дела об "украинских диверсантах" Евгений Панов в очередной раз жалуется на нечеловеческие условия содержания в омской колонии. В заключении он сидит уже более 3 лет и нуждается в помощи врачей.

Панов жалуется на головные боли, зубы, спину и суставы, пишет его брат в Facebook.

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Родные Евгения Панова добились, чтобы ему передали очки, поскольку из-за нечеловеческих условий у него начало ухудшаться зрение.

Брат политзаключенного Игорь Котелянец отметил, что они почти год ждали назначения уполномоченного человека от Петра Порошенко и сейчас ждут того же от Зеленского.

Что такое "дело украинских диверсантов"?

О разоблачении так называемых "украинских диверсантов" ФСБ сообщила 10 ноября 2016 года. Российские спецслужбы утверждают, что задержали в Севастополе группу из трех украинских диверсантов, которые планировали диверсии на стратегических объектах. В качестве доказательств силовики продемонстрировали страйкбольное оружие и выдали его за настоящее.



В Минобороны Украины опровергли всю эту информацию. Впрочем, двух фигурантов дела все равно приговорили к 14 годам лишения свободы. Панова же осудили на 8 лет и этапировали в Омск.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что украинского политзаключенного Панова кормят с перерывами по 15 часов. Он похудел и нуждается в медицинской помощи.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова никак не комментирует эту ситуацию.

Другой украинский политзаключенный Эдем Бекиров заявил, что намерен объявить голодовку, потому что это будет менее мучительная смерть, чем от постоянных поездок в суд. Дочь тяжелобольного пленника обратилась к Зеленскому, чтобы он добился помощи для отца.