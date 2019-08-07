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      Політв'язню Панову відмовились надавати медичну допомогу в російській колонії

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      Євген Панов
      Євген Панов / Facebook

      Фігурант справи про "українських диверсантів" Євген Панов вже вкотре жаліється на нелюдські умови тримання в омській колонії. В ув'язнені він сидить вже понад 3 роки та потребує допомоги лікарів.

      Панов скаржиться на головні болі, зуби, спину та суглоби, пише його брат у Facebook. 

      До теми: Бранцю Кремля Панову змінять місце ув'язнення

      Рідні Євгена Панова домоглися, щоб йому передали окуляри, оскільки через нелюдські умови у нього почав погіршуватися зір. 

      Брат політв'язня Ігор Котелянець зазначив, що вони майже рік чекали призначення уповноваженої людини від Петра Порошенка і зараз чекають того ж від Зеленського.

      Що таке "справа українських диверсантів"?Про викриття так званих "українських диверсантів" ФСБ повідомила 10 листопада 2016 року. Російські спецслужби стверджують, що затримали у Севастополі групу з трьох українських диверсантів, які планували диверсії на стратегічних об'єктах. Як докази силовики продемонстрували страйкбольну зброю та видали її за справжню.

      У Міноборони України спростували всю цю інформацію. Утім, двох фігурантів справи все одно засудили до 14 років позбавлення волі. Панову ж присудили 8 років та етапували до Омська.

      Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що українського політв'язня Панова годують з перервами по 15 годин. Він схуд та потребує медичної допомоги.

      Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова ніяк не коментує цю ситуацію.


      Інший український політв'язень Едем Бекіров заявив, що має намір оголосити  голодування, бо це буде менш болісна смерть, ніж від постійних переїздів до суду.  Дочка важкохворого бранця звернулась до Зеленського, щоб він домігся допомоги для батька.
      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
      10106
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії В'язниця Українці в полоні РФ
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