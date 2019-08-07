Політв'язню Панову відмовились надавати медичну допомогу в російській колонії

Фігурант справи про "українських диверсантів" Євген Панов вже вкотре жаліється на нелюдські умови тримання в омській колонії. В ув'язнені він сидить вже понад 3 роки та потребує допомоги лікарів.

Панов скаржиться на головні болі, зуби, спину та суглоби, пише його брат у Facebook.

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Рідні Євгена Панова домоглися, щоб йому передали окуляри, оскільки через нелюдські умови у нього почав погіршуватися зір.

Брат політв'язня Ігор Котелянець зазначив, що вони майже рік чекали призначення уповноваженої людини від Петра Порошенка і зараз чекають того ж від Зеленського.

Що таке "справа українських диверсантів"?Про викриття так званих "українських диверсантів" ФСБ повідомила 10 листопада 2016 року. Російські спецслужби стверджують, що затримали у Севастополі групу з трьох українських диверсантів, які планували диверсії на стратегічних об'єктах. Як докази силовики продемонстрували страйкбольну зброю та видали її за справжню.



У Міноборони України спростували всю цю інформацію. Утім, двох фігурантів справи все одно засудили до 14 років позбавлення волі. Панову ж присудили 8 років та етапували до Омська.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що українського політв'язня Панова годують з перервами по 15 годин. Він схуд та потребує медичної допомоги.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова ніяк не коментує цю ситуацію.