"Своих бросают": арестованный в Беларуси россиянин просит Путина лишить его гражданства
Источник:"Радыё Свабода"
Россиянина Дмитрия Попова судят в Беларуси якобы за организацию массовых беспорядков. Так как Россия никак не способствовала его освобождению, политзаключенный хочет, чтобы Путин лишил его гражданства.
Попов в течение года находится в СИЗО, где ожидает приговора. В письме к сестре он выразил желание избавиться от российского гражданства.
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Политзаключенный просит Путина лишить его гражданства
В письме Дмитрий Попов заявил, что не хочет иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны.
Я больше года ждал, что Россия своих не кидает, как неоднократно говорил Путин В.В. На поверку оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота,
– написал Попов
Политзаключенный добавил: в Кремле заступаются только за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. О том, как им "занималась" Россия, говорит, что это было только один раз. К тому же произошло это после пыток белорусскими силовиками.
Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ,
– признался Попов.
Правозащитный центр "Вясна" признал Попова политическим заключенным.
Кто такой Дмитрий Попов
- Дмитрий Попов является одним из фигурантов уголовного дела против блогера Сергея Тихановского.
- Попов был модератором социальных сетей "Страны для жизни" и ютуб-канала, который вел Тихановский.
- Россиянина задержали в начале июня 2020 года.
- Его обвиняют по четырем уголовным статьям, в частности по статьям о массовых беспорядках и разжигании ненависти