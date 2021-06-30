"Своих бросают": арестованный в Беларуси россиянин просит Путина лишить его гражданства

Россиянина Дмитрия Попова судят в Беларуси якобы за организацию массовых беспорядков. Так как Россия никак не способствовала его освобождению, политзаключенный хочет, чтобы Путин лишил его гражданства.

Попов в течение года находится в СИЗО, где ожидает приговора. В письме к сестре он выразил желание избавиться от российского гражданства.

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Политзаключенный просит Путина лишить его гражданства

В письме Дмитрий Попов заявил, что не хочет иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны.

Я больше года ждал, что Россия своих не кидает, как неоднократно говорил Путин В.В. На поверку оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота,

– написал Попов

Политзаключенный добавил: в Кремле заступаются только за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. О том, как им "занималась" Россия, говорит, что это было только один раз. К тому же произошло это после пыток белорусскими силовиками.

Я отказываюсь понимать, почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ,

– признался Попов.

Правозащитный центр "Вясна" признал Попова политическим заключенным.

Кто такой Дмитрий Попов