Попов протягом року перебуває у СІЗО, де чекає на вирок. У листі до сестри він висловив бажання позбутися російського громадянства.

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Політв'язень просить Путіна позбавити його громадянства

У листі Дмитро Попов заявив, що не хоче мати паспорт країни, яка готова жертвувати своїми громадянами в інтересах іншої країни.

Я більше року чекав, що Росія своїх не кидає, як неодноразово говорив Путін В.В. На перевірку виявилося, що це зовсім не так. На своїх у Росії виборча сліпота,

– написав Попов

Політв'язень додав: у Кремлі заступаються лише за тих, допомога яким може принести політичні очки керівництву Росії. Щодо того, як ним "опікувалася" Росія, то розповідає, що це було лише один раз. До того ж сталося це після катування білоруськими силовиками.

Я відмовляюся розуміти, чому той діалог відбувався після тортур щодо мене в присутності співробітника КДБ,

– зізнався Попов.

Правозахисницький центр "Вясна" визнав Попова політичним в'язнем.

Хто такий Дмитро Попов