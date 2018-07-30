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Политзаключенный Кольченко встретится с матерью

26 Читати новину українською
Александру Кольченко
Александру Кольченко / Фото из открытых источников

Украинскому политзаключенному Александру Кольченко, который содержится в российской колонии, позволили увидеться с матерью. Лариса Кольченко сумела получить разрешение на свидание с сыном и три дня сможет побыть с ним. Женщина уже прибыла в Челябинск.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Урал".

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В пресс-службе регионального общественного наблюдательного комитета отмечают, что "для них выделили комнату со всеми удобствами в гостинице исправительного учреждения".

"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на волю. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", – отметили общественники.

По их данным, с момента завершения голодовки Кольченко набрал прежний вес – 64 килограмма, жалоб не высказывал.

"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения", – пояснили в пресс-службе.

Напомним, Александра Кольченко вместе с Олегом Сенцовым задержали весной 2014 года в Крыму. Их обвинили в подготовке терактов. Российский суд вынес приговор Кольченко – до 10 лет колонии строгого режима. Кольченко объявил голодовку 31 мая, требуя освобождения Олега Сенцова, однако был вынужден прекратить его 7 июня, поскольку был слишком слаб.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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