Політв'язень Кольченко зустрінеться з матір'ю

Українському політв'язню Олександру Кольченко, який ув'язнений у російській колонії, дозволили побачитися з матір'ю. Лариса Кольченко зуміла отримати дозвіл на побачення з сином і три дні зможе побути з ним. Жінка вже прибула до Челябінська.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Урал" .

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У прес-службі регіонального громадського наглядового комітету зазначають, що "для них виділили кімнату з усіма зручностями в готелі виправної установи".



"Мама хоче лише одного, щоб її сина випустили на волю. Можливо, це може бути обмін на російських ув'язнених в українських в'язницях", – відзначили громадські працівники.

За їхніми даними, з моменту завершення голодування Кольченко набрав колишню вагу - 64 кілограми, скарг не висловлював.

"Просив надати можливість продовжувати навчання у вищому навчальному закладі. Донедавна він проходив безкоштовне навчання в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського. Але навчання було призупинене, оскільки ув'язнений не надав адміністрації колонії договір на новий термін навчання", – пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, Олександра Кольченка разом з Олегом Сенцовим затримали навесні 2014 року в Криму. Їх звинуватили в підготовці терактів. Російський суд виніс вирок Кольченку – до 10 років колонії суворого режиму. Кольченко оголосив голодування 31 травня, вимагаючи звільнення Олега Сенцова, проте був змушений припинити його 7 червня, оскільки був надто слабкий.



