Несколько лет назад обливания отменили из-за пандемии коронавируса, а затем – из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил руководитель администрации городского головы Евгений Бойко.
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Обливаний не будет
По словам Бойко, Поливальный понедельник – это традиция, которую львовяне очень любили. Городская власть также ее с большим удовольствием поддерживала.
Впервые зону для водных игр и обливания на площади Рынок обустроили 10 лет назад. Если помните, то в этом действе активное участие принимал и мэр города,
– вспоминает чиновник.
Евгений Бойко говорит, что после широкомасштабного вторжения город отказался от этого мероприятия, потому что сейчас не время для громких забав и публичного веселья. Наш народ всегда знал время и место для печали или радости, чем и отличается от россиян.
Мероприятие вернут после победы
В горсовете пообещали обязательно вернуться к светлой традиции после победы, ведь именно тогда она станет естественным и уместным проявлением радости.
Также представитель горсовета намекнул, что в центре города активно будут работать сухие фонтаны – возле Оперного и на площади Мытной. Жители Львова и гости города могут встретить светлый праздник Воскресения Христова в Шевченковском гаю, где работники подготовили насыщенную на события программу.
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