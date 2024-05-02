Кілька років тому обливання скасували через пандемію коронавірусу, а потім – через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив керівник адміністрації міського голови Євген Бойко.

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Обливань не буде

За словами Бойка, Поливаний понеділок – це традиція, яку львів'яни дуже любили. Міська влада також її з великим задоволенням підтримувала.

Вперше зону для водних ігор та обливання на площі Ринок облаштували 10 років тому. Якщо пригадуєте, то в цьому дійстві активну участь брав і мер міста,

– згадує чиновник.

Євген Бойко говорить, що після широкомасштабного вторгнення місто відмовилось від цього заходу, бо зараз не час для гучних забав та публічних веселощів. Наш народ завжди знав час і місце для суму чи радощів, чим і відрізняється від росіян.

Захід повернуть після перемоги

В міськраді пообіцяли обов’язково повернутись до світлої традиції після перемоги, адже саме тоді вона стане природним і доречним виявом радощів.

Також представник міськради натякнув, що у центрі міста активно працюватимуть сухі фонтани – біля Оперного та на площі Митній. Мешканці Львова та гості міста можуть зустріти світле свято Воскресіння Христового у Шевченківському гаю, де працівники підготували насичену на події програму.

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