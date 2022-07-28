Рада поддержала особые гарантии и статус поляков в Украине

Парламент 28 июля поддержал особые гарантии для поляков, которые законно находятся в Украине. Они получат соцвыплаты, образование и защиту.

Речь идет о законопроекте №7550. За него проголосовали 283 народных депутата, сообщает 24 канал.

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Какие гарантии получат поляки

Поляки могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, что и украинцы.

Гарантии для поляков:

право на трудоустройство без спецразрешения на использование труда иностранцев;

госрегистрация как налогоплательщика, регистрационный номер учетной карточки;

ведение хозяйственной деятельности;

образование, соцвыплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины;

социальная защита. Это право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы и т.д.

помощь из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Закон – ответ на помощь Польши

Такой закон был одобрен, поскольку Польша – одна из первых стран, которая пришла на помощь Украине после нападения россии.

Кроме того, соседняя страна также одобрила закон о помощи украинцам в связи с войной, а 16 июля украинцы в Польше получили доступ к бесплатной медицине наравне с поляками.

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