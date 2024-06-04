Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что польские фермеры имеют значительное влияние, как на экономику в стране, так и на политические формирования. Он отметил, что восстановление митингов польских фермеров может быть обусловлено тем, что вскоре должны состояться выборы в Европарламент.

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"Вероятно, это политическая причина, чтобы "набить" себе дополнительных политических баллов для того, чтобы зайти в стены парламента Европы с серьезным представительством и иметь большую влиятельность", – сказал он.

Митингующие манипулируют властью

По мнению политолога, действия польских фермеров также могут быть направлены на то, чтобы манипулировать польским правительством и добиваться выгодных для своего бизнеса законов.

Выглядит так, что протесты на границе с Украиной превратились в возможность быстро и безболезненно достичь изменений в политике по поводу налогообложения или дополнительных льгот,

– отметил Максим Джигун.

Он считает, что польское правительство не готово быть более жестким в противодействии манипуляциям предпринимателей, что обусловливает такие ситуации на границах с Украиной.

Продолжат ли поляки протест

Протест, который польские митингующие, вероятно, ни с кем не согласовывали, может продолжаться и после 6 июня. Политолог отметил, что действия поляков на протестах очень хаотичны и преступны.

Это не о правовых отношениях. Это просто хаос и демонстрация своего влияния, когда ни польские правоохранители, ни органы власти не могут на это эффективно отреагировать. Поэтому продолжение этих так называемых протестов может происходить вечно,

– высказался он.

Важна реакция власти

Если власть не реагирует на подобные манипуляции со стороны населения, то они обязательно со временем усилятся. Максим Джигун подчеркнул, что группы, которые преследуют собственные экономические или социальные интересы, в результате такого бездействия правительства, могут прибегнуть к еще более жестким мерам против государства.

Это опасный прецедент, на который нужно реагировать в законных рамках, но при этом не терпеть подобные проявления,

– сказал он.

Митинги польских фермеров