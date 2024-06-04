Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що польські фермери мають значний вплив, як на економіку в країні, так і на політичні формування. Він зазначив, що відновлення мітингів польських фермерів може бути зумовлено тим, що незабаром мають відбутись вибори до Європарламенту.

Дивіться також У Польщі проросійський депутат зняв прапор України з кургану Костюшка

"Ймовірно, це політична причина, щоб "набити" собі додаткових політичних балів задля того, аби зайти до стін парламенту Європи із серйозним представництвом і мати більшу впливовість", – сказав він.

Мітингувальники маніпулюють владою

На думку політолога, дії польських фермерів також можуть бути скеровані на те, аби маніпулювати польським урядом та добиватись вигідних для свого бізнесу законів.

Виглядає так, що протести на кордоні з Україною перетворились на можливість швидко і безболісно досягти змін у політиці з приводу оподаткування чи додаткових пільг,

– зауважив Максим Джигун.

Він вважає, що польський уряд не готовий бути більш жорстким у протидії маніпуляціям підприємців, що зумовлює такі ситуації на кордонах з Україною.

Чи продовжать поляки протест

Протест, який польські мітингарі, ймовірно, ні з ким не узгоджували, може продовжуватись і після 6 червня. Політолог зазначив, що дії поляків на протестах дуже хаотичні та злочинні.

Це не про правові відносини. Це просто хаос та демонстрація свого впливу, коли ні польські правоохоронці, ні органи влади не можуть на це ефективно відреагувати. Тому продовження цих так званих протестів може відбуватися вічно,

– висловився він.

Важлива реакція влади

Якщо влада не реагує на подібні маніпуляції з боку населення, то вони обов'язково з часом посиляться. Максим Джигун підкреслив, що групи, які переслідують власні економічні чи соціальні інтереси, внаслідок такої бездіяльності уряду, можуть вдатись до ще жорсткіших заходів проти держави.

Це небезпечний прецедент, на який потрібно реагувати у законних рамках, але при цьому не толерувати подібні прояви,

– сказав він.

Мітинги польських фермерів