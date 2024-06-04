Про це він повідомив у соцмережі Х (раніше твітер). Ба більше, польський політик навіть оприлюднив відповідне відео.

Дивіться також У Польщі корупційний скандал: бренд одягу, який носить Дуда, загачувався на війні в Україні

Польський проросійський депутат зняв прапор України в Кракові

Польський чиновник Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, оприлюднив пост у соцмережі X (раніше твітер), що, мовляв, український прапор висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

Так, політик опублікував в себе на сторінці допис із відео, на якому видно, як стяг України знімають з флагштока.

Крім цього, свій пост він позначив під гучними хештегами. Зокрема, він написав наступне: #StopUkrainizacjiPolski ("Зупиніть українізацію Польщі"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Щоб Польща була Польщею").

За даними видання Rzeczpospolita, український прапор повісили на флагштоку на кургані Костюшка незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відповідне рішення одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.

"У час російської агресії проти суверенної держави Україна тут не міг не майоріти прапор України. На нашому національному пам'ятнику він є символічним вираженням очевидної солідарності нас, поляків, з українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо зустріла біда війни", – йшлося тоді в заяві комітету.

Браун і його антиукраїнське ставлення: коротко